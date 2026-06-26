●雨は今夜いっぱいまで。ただしあす27日(土)にかけて土砂災害に警戒を●あさって28日(日)から週明け29日(月)は日ざし十分。厳しい蒸し暑さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から九州方面から連なる活発な雨雲が、県東部を中心に流れ込みました。降り始めからの雨の量は400ミリに迫るところもあり、この数日で6月1か月ぶんに匹敵する雨の量が降っています。きょう26日(金)午後7時現在、日本海側のエリアほど雨が落ち着いているとこ