特集は、救急車の利用をめぐって新たに始まる制度です。 7月1日から、長崎大学病院、長崎みなとメディカルセンター、長崎原爆病院の長崎市内3つの病院に救急搬送された人のうち、救急車の要請時の緊急性が認められなかった場合、「選定療養費」として7,700円が徴収されるようになります。 救急搬送の現場で何が起きているのか。 今回、長崎市内で導入される背景を取材しました。 ※詳しくは動画をご覧ください