山口県周南市の総合化学メーカートクヤマの井上社長がきょう会見し、中東情勢の影響や今後の経営方針について語りました。（トクヤマ 井上智弘社長）『危機的な状況は脱している。特に国内のお客様の分に関しては十分に供給できる量が確保できる目途は立っているがナフサの価格これに関しては急騰している。現実問題、当初想定した予算に比べて倍近く…』今年4月の社長就任以来、周南市で初めて会見に臨んだ井上智弘社