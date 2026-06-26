台風7号は、奄美地方に最接近。各地で雨や風が強まっている。十島村では日付が変わる頃にかけて、種子島・屋久島では、26日夜遅くがピークとなり、非常に激しい雨が降る見込み。大隅地方も台風接近前の26日夜遅くにかけて、雨のピークとなる。奄美では27日朝まで強風に注意が必要で、県内広い範囲で引き続き警戒が求められる。（詳しくは動画をご覧ください）