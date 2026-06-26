山口県周南市の徳山動物園で地元の園児たちが七夕の飾りつけをしました。七夕の飾りつけをしたのは河原幼稚園の年長の園児 59人です。徳山動物園では1995年から毎年、近くにある河原幼稚園の園児たちを招待し七夕の飾りつけをしていて来園者に夏の風物詩を楽しんでもらっています。園児たちは市内で採れた約4メートルから5メートルの竹に将来の夢や、やりたいことを書いた短冊を器用に結びつけていました。（園児は）