鹿児島市の直売所に毎年やってくる人気者。ツバメが、子育て真っ最中です。たくさんの人の愛情を受け、ヒナもすくすくと育っています。鹿児島市にある泉石蔵。朝から買い物客が続々とやってきます。旬の野菜や、果物などが並ぶ人気の直売所です。人気の理由はもう一つ。軒先につり下げられたたくさんの傘。(記者)「傘の上をよく見てみると、ツバメのヒナたちが顔を出しています。今ちょうど餌をあげているところです」逆さに