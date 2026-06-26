NNNのニュースサイトで県内のどんなニュースが注目されたのかをランキングで見ていきます。 6月17日(水)～6月25日(木)までの1週間にアクセスが多かったのがこちらです。 長崎市の端島通称「軍艦島」の保護のため進められている、大規模な護岸の補修工事のニュースがもっとも注目されました。 世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つ、端島＝通称「軍艦島」。 1974年に閉