6月26日、NST本社でNSTの株主総会が開かれ、フジテレビ報道局特任局長を務めていた山崎亮介氏を代表取締役社長とする新たな経営体制が承認されました。 新潟市中央区のNST本社で6月26日、開かれた株主総会。 ここで承認されたのは、フジテレビの報道局特任局長を務めていた山崎亮介氏を代表取締役社長とする新たな役員人事案です。 代表取締役社長だった酒井昌彦氏は代表権のない取締役となり、新体制へのスムーズな移行