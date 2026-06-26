26日午前7時40分頃、新潟県上越市浦川原区長走地内で、体長約0.5メートルのクマ1頭が目撃されました。 上越警察署によりますと、目撃情報は同日午前8時50分に上越署へ寄せられたものです。 クマが目撃された場所から民家までは約100メートルであることから、上越署と上越市は付近住民に対して注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施しています。