25日午後5時頃、新潟県長岡市金沢6丁目でクマ1頭が目撃されました。 目撃されたクマの体長は0.8メートルから1メートルとみられ、南西方向に逃げたということです。 長岡警察署によりますと、同日午後5時15分頃、通行人から同署栃尾幹部交番に通報がありました。 目撃場所が民家の直近であることから、長岡署は長岡市役所と連携し、注意を呼びかける広報と警戒を実施しています。