25日午後、新潟県妙高市関川地内の県道上で、クマ1頭が目撃されたことが分かりました。 25日午後4時半頃、通行人が体長約1メートルのクマ1頭を目撃し、同日午後5時頃に妙高市役所から妙高警察署に通報がありました。 目撃された場所から付近の宿泊施設までは約200メートルと近接しています。 妙高署と妙高市役所は、付近住民などへの注意喚起を行う広報活動および警戒活動を実施しています。