新潟県阿賀町福取地内の国道49号付近で、体長約1.2メートルのクマ1頭が目撃されました。 6月25日午後2時頃、同地内でクマの目撃情報があり、阿賀町役場が津川警察署に通報しました。 目撃された場所は民家から約300メートルの地点です。 津川署は阿賀町役場と連携し、地域住民への注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施しています。