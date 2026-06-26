キャスター・ジャーナリストの辛坊治郎が26日、自身のXを更新し、“納車”を報告した。【写真】辛坊治郎が納車を報告した“愛車”の高級感あふれる内装辛坊は“愛車”のメーターの写真を公開し、「納車完了」と報告。「それにしてもスピードメーターの最高速は350キロ。無駄や」と新たな車のスペックにツッコミをいれた。車種名など明かさない“納車報告”に、SNSには「PORSCHE買ったんですか！！」「911 GT3か…いいなぁ〜