6月25日(木)午後3時15分頃、新潟県長岡市葎谷地内で、体長約0.5メートルのクマ1頭が目撃されました。 通行人から長岡警察署栃尾幹部交番への通報によりますと、クマは北方向に逃げたとのことです。 目撃された場所は民家直近であることから、長岡署は長岡市役所と連携し、周辺住民への注意を呼びかける広報活動と警戒を実施しています。