中国の街中でウシが暴走。人々が突き飛ばされる衝撃の瞬間が捉えられた。【映像】ウシが次々と突き飛ばす暴走の瞬間（スローモーションも）6月21日、中国・湖南省の市街地で、体重約270kgのウシが暴れ回った。人が次々に角で突かれ、跳ね飛ばされるなどして、3人がけがをした。地元メディアによると、その後、ウシは当局によって捕獲され、処分されたという。(『ABEMA NEWS』より)