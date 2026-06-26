胎児性水俣病患者に対する環境大臣の発言をめぐる問題で26日、環境省の職員が患者のもとを訪れました。 この問題は、石原宏高環境大臣が、2026年4月から5月にかけて胎児性水俣病患者の金子雄二さんを訪問した際に、水俣市の障がい福祉サービス利用の要望を受け、「市長に伝える」と前向きな姿勢を示したものの、翌日の記者会見で「本人が目の前にいたのでそういう発言をした。現実は難しい」と述べ、態度を一転させたも