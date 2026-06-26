news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ポルシェが暴走し事故…3人けが中国籍の男日本の免許持たず」についてお伝えします。◇事故直前をとらえた映像には、猛スピードで走ってくる白い車が、そのまま右折しようとして曲がりきれず縁石にぶつかる様子が映っていました。危険運転致傷の疑いで送検されたのは、中国籍の許禎達容疑者。警視庁によりますと、東京都文京区の交差点を右折しようとした際、車が壁に衝突