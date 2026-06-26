ＦＩＦＡＷ杯の公式インスタグラムが２６日に更新され、同日の１次リーグ第３戦・スウェーデン戦（１△１）に途中出場した日本代表ＤＦ長友佑都が登場した。「５大会連続Ｗ杯出場 」という日本語でのコメントと絵文字と一緒に手で「５」のポーズをする長友の姿が掲載された。この投稿には「素晴らしい活躍でした」「すごい」「サイコー！」「決勝トーナメントも頼むぜレジェンド」「カッコよかったです」などのコメントが集