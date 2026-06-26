【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの西山茉希が6月26日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「家庭料理のレベルが高すぎ」ベビーホタテと冷凍野菜調理風景◆西山茉希、手料理動画披露西山は、料理作りの様子を撮影した動画を投稿。ベビーホタテと冷凍野菜が入ったフライパンを小気味よく振る姿や卵焼き器で卵焼きを上手に巻く姿などが収められており、手際の良さが際立っている。また「ベビ