帰宅時間にJR在来線が運転見合わせとなりました。鹿児島中央駅前から今の様子を伝えてもらいます。小野さん！ 20分前から下校時間の高校生、そして会社員の姿で非常に込み合うようになりました。鹿児島中央駅の改札前です。 今も最終列車の情報などがアナウンスされていて、改札前のホワイトボードにはそれぞれの路線の運行情報が書かれています。 すでに運行終了した路線もあり、鹿児島本線を使って帰る予定だった鹿