台風7号の接近に伴い公共交通機関に乱れが出ています。 海の便は奄美・沖縄航路を中心に離島便は軒並み欠航しました。27日は、種子屋久高速船が午前の便の欠航を決めています。 続いてJRです。▼日豊本線、鹿児島本線、指宿枕崎線は26日午後5時ごろから順次運転を取り止め、▼日南線の一部区間は午後8時ごろから運転を取りやめる予定です。 27日は▼鹿児島本線、日豊本線、指宿枕崎線で始発から運転を取りやめ、天候次第で午