【モデルプレス＝2026/06/26】テレビ朝日の武内絵美アナウンサーが6月25日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】49歳テレ朝アナ「バランスのいいメニューで参考になる」あまりものなど塾前の中3息子ご飯◆武内絵美アナ、塾前の息子ご飯披露武内アナは「塾前の息子のご飯」と添えるとともに「あまりものなど様々と炒めものは作りました！＃中3 ＃期末試験」と記し、手料理の写真を投稿。肉とニラ、もやしの炒め物、