雨が続いている中ですが、台風7号が北上しています。大分県内には27日朝に最も近づくとみられています。 テレビ大分 台風7号は26日午後6時の推定で鹿児島県奄美市の西にあり、1時間に20キロの速さで北東に進んでいます。 中心の気圧は990ヘクトパスカル、最大瞬間風速は30メートルです。 気象台によりますと台風7号は、27日朝に県内に最も近づくとみられています。太平洋を北東に向かって進む予想です