大分県内は26日も局地的に非常に激しい雨が降った時間帯がありました。 県の西部には25日夜から2度、「線状降水帯直前予測」が発表され一時、6つの市町村にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。 日田市 25日夜8時半ごろの日田市内の様子です。2度に渡って線状降水帯直前予測が出された県西部。大粒の雨が降り道路では車が水しぶきを上げて走っていました。 断続的に雨が降っている県内。降り始めから