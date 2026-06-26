大分市中心部でパブリックビューイング FIFAワールドカップ2026日本代表はスウェーデン戦と引き分けに終わったもののグループステージ突破を決めました。 試合は日本時間の26日8時にキックオフ。県内からも各地で熱い声援が送られました。 日本の引き分け以上でグループリーグ突破が決まる第3戦。相手はスウェーデンです。 キックオフは日本時間の26日午前8時、まだ