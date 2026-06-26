梅雨前線などの影響で大分県内は26日も局地的に非常に激しい雨が降っています。 現在、6つの市町村に警戒レベル4土砂災害危険警報が発表されています。 日田市（25日） 県内の雨は25日夜から再び強まり、局地的に非常に激しい雨が降っています。大分地方気象台は25日夜から26日未明にかけて2度、県の西部に「線状降水帯直前予測」を発表しましたが、発生の可能性は低くなっています。 6月22日の降り始めから