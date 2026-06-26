6月17日に大分県九重町で起きた土砂崩れについて現場近くの県道の通行止めや周辺住民の避難指示が全て解除されました。 九重町松木で発生した土砂崩れでは住宅1棟が全壊。近くの県道が通行止めとなったほか最大で9世帯30人に避難指示が出ました。 こうした中、県は26日土砂の撤去や大型の土のうを設置するといった応急対策が完了し通行止めを解除したと発表しました。これに伴い残っていた5世帯17人への避難指示も全て解除され