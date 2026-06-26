26日朝、物々しい雰囲気に包まれた島根・出雲市の住宅街。きっかけは、この家に住む住人の親族から25日に寄せられた「連絡が取れない」という通報でした。駆け付けた警察官が敷地内を調べていたところ、26日未明、庭の土の中に埋まった2人の遺体が見つかったのです。そして、死体遺棄の疑いで住所不定の森山友和容疑者（49）が逮捕されました。家には、森山容疑者の父親と55歳の兄が暮らしていましたが、現在2人とは連絡が取れてい