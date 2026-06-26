居住するマニラのコンドミニアムで捜査当局者に拘束された井上英陽容疑者＝23日（フィリピン警察提供・共同）「ルフィ」などと名乗り広域強盗を指示した特殊詐欺グループと関係があるとされ、23日にフィリピンの首都マニラで現地当局に身柄を拘束された井上英陽容疑者（56）について、警視庁が、フィリピンから詐欺の電話をかける「かけ子」とみて調べていることが26日、捜査関係者への取材で分かった。今後、強制送還される見通