「かっぱえびせん」やポテトチップスなどを値上げです。カルビーはポテトチップスなど75品目を10月1日から順次、値上げすると発表しました。店頭で想定される値上げ幅は3〜15％程度で「堅あげポテト」や「かっぱえびせん」などが対象です。原材料やエネルギー価格などの上昇が要因だとしています。カルビーは9月にも「じゃがりこ」などの値上げを予定しているほか、一部の商品ではインクの使用量を減らし、パッケージをモノクロに