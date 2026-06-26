手に汗握る展開となりました。FIFAワールドカップ日本はスウェーデンと引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めました。平日の朝にも関わらず、学生も社会人も熱い声援を送りました。グループリーグ第3戦。日本代表はけさ、決勝トーナメント進出をかけたスウェーデンとの一戦に臨みました。青一色で埋め尽くされた体育館。聖籠町にあるサッカーの専門学校「JAPA