横浜F・マリノスは26日、ジローナ(スペイン1部)GKルベン・ブランコ(30)の完全移籍加入を発表した。メディカルチェック後に正式契約を結ぶという。ブランコは世代別スペイン代表歴を持ち、スペイン1部のラ・リーガで通算121試合に出場。セルタやマルセイユ(フランス)でもプレーしていた。今季はマルセイユでシーズンを始めて2月にジローナに加入。背番号1を背負ったが出場はなかった。最後の公式戦出場はマルセイユ時代の2024年