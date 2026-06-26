セレッソ大阪は26日、GKキム・ジンヒョン(38)が栃木シティへ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、C大阪と対戦する公式戦には出場できない。キム・ジンヒョンは2009年にC大阪でプロキャリアを始めてから初の移籍。栃木シティを通じて「このチームの一員になれたことをすごく嬉しく思ってます。少しでもこのチームに力になれるように全力を尽くします。宜しくお願いします」とコメントした。C大阪