横浜F・マリノスは26日、GK木村凌也(23)がテゲバジャーロ宮崎へ育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2027年6月30日までとなり、横浜FMと対戦する公式戦には出場できない。木村は日本大卒業を待たずに昨年横浜FMへ加入。1年目はJ1で1試合の出場だったが、ハーフシーズンの今季は9試合に出場した。「このたび、テゲバジャーロ宮崎に育成型期限付き移籍することになりました。アカデミーの頃から育ててもらってきたこの