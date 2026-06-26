○フエルト [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.96％にあたる100万株(金額で7億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から27年1月15日まで。 ○日シス技術 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の8.06％にあたる200万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から27年6月25日まで。 ○関西ペ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.81％にあたる500万