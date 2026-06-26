山口県内で一番、水道料金の安い下松市で、今後の水道料金をどうしていくのかという検討が始まりました。26日、下松市の大野 孝治上下水道事業管理者が市上下水道事業審議会の伊藤敏安会長に今後の適正な水道料金についての諮問書を手渡しました。下松市の水道料金は一般的な家庭の1か月分の使用量・20立方メートルあたり1534円で県内で最も安くなっています。ただ物価高による維持管理費や、施設の老朽化対策への費用の増加