台風7号が最接近している奄美大島では、雨や風が次第に強まり、海は白波が立つ荒れた状況となっている。内湾の名瀬港は、比較的穏やかなものの、外海では高波が続き波浪警報も発表中。航空便や航路は欠航が相次ぎ、商店街も人通りが減るなど影響が広がっている。各地で最大瞬間風速20メートル超を観測し、停電への備えや不要不急の外出自粛が呼びかけられている。鹿児島中央駅前では通勤・通学の時間帯も人通りはや