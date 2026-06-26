八尾空港で小型機がオーバーランしフェンスに衝突。19時現在、けが人はいないということです。 26日午後5時半ごろ、大阪府八尾市の八尾空港で「航空機がフェンスに衝突している」と消防に通報がありました。 MBSが撮影した映像では、小型の航空機がフェンスに衝突し、草が生い茂る場所で止まっていることが確認できます。 警察などによりますと、小型ジェット機から煙や炎は上がっていないということです。 事故を