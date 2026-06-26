熊本県内の干しシイタケ品評会で9連覇中の干しシイタケ生産者、田中欣生さん・瑞希さん夫婦。 【写真を見る】日本一の報せに「マジですか？冗談でしょ？」干しシイタケ品評会で農林水産大臣賞！熊本の田中さん夫婦 今年は日本一の干しシイタケを目指すと話していました。 そして6月26日、日本一を決める全国の品評会が開かれました。 自宅に届いた吉報 午後3時半ごろの菊池市。田中さん夫婦は自宅で吉報を待っていました。