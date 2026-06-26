「夏の味覚を召し上がれ」関西空港では格安航空会社「peach」が利用客にモモを配る恒例のイベントが行われました。 乗客に配られているのは、和歌山県紀の川市の特産品の「モモ」です。このイベントは関西空港を拠点とする格安航空会社ピーチが地域との連携を深めようと紀の川市と共同で始めたもので、今年で15回目です。 紀の川市でモモの栽培が始まったのは江戸時代とされていて、現在、和歌山県は西日本一の出荷量を誇