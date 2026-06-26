熊本県内で橋の名前が書かれた橋名板が盗まれた事件で、警察は25日、指示役とみられる男を逮捕しました。 熊本県警が押収した橋の名前が書かれた金属製の橋名板。リサイクル業者に持ち込まれたもので、県外のものも含めて約100枚あります。警察によりますと、2025年9月、熊本市北区のリサイクル業者から「盗品の可能性がある橋名板を買い取った」と連絡がありました。このうち、熊本県山鹿市の道路の橋名板を盗んだとして、北