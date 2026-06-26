参院災害対策・震災復興特別委員会で答弁する高市首相＝26日午後高市早苗首相は26日、自民党総裁選での中傷動画作成疑惑を巡り、秘書の陳述書を国会提出して自身の答弁に代える意向を示した理由について「全体像を読んでもらうことで質疑者や国民の理解が深まると考えた」と述べた。参院災害対策・震災復興特別委員会での立憲民主党の小沢雅仁氏への答弁。「国会質問に対応しないとの趣旨ではない。国会から出席の要請があれば