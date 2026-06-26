タレント・角田信朗（65）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、学校の給食で「いただきます」「ごちそうさま」と言う理由について私見を展開した。角田は「学校給食で『いただきます』『ごちそうさま』を廃止した学校があるらしい」と投稿。「理由は給食費を払っているのになぜ言う必要があるのか？という一部の保護者の声だそうで」といい「米を育てた水と土育て、運び、調理してくれた方食べ物