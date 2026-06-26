IAEA=国際原子力機関のグロッシ事務局長はきょう都内で会見を行い、イランの核施設への査察をめぐり「イラン側と実務者レベルの協議を行った」と明らかにしました。IAEAグロッシ事務局長「先週末スイスで、最初の協議が行われた。（イランへの査察に）間もなく取り掛かれると思う」グロッシ事務局長は日本記者クラブで会見を行い、イランの核関連施設への査察について、先週のアメリカとイランの協議の場で、かなり初期段階では