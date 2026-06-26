日本のワールドカップ決勝トーナメント進出で渋谷はお祭り騒ぎとなっていたが、“ポイ捨て”は減少していたという。渋谷区の巡回員による見回り・過料の徴収が効果を上げている。また現地から遠く離れた渋谷でごみ拾いするサポーターの姿も見られた。271件の“ポイ捨て”で2000円の過料徴収FIFAワールドカップ2026で見事決勝トーナメント進出を決めた“森保ジャパン”。試合直後の渋谷駅前のスクランブル交差点は、興奮したサポー