＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：日本1−1スウェーデン＞◇1次リーグF組◇25日（日本時間26日）◇ダラス・ダラススタジアム日本代表に「ちょっと似ている」と評判の芸人集団「ちょいまねジャパン」でMF中村敬斗をまねる「中村系統」こと九州男子゛（きゅうしゅうだんじ）下地孝明（35）が次戦ブラジル戦への意気込みを語った。昨年10月、ブラジルに勝った親善試合では中村がゴールを奪っており「多分、得点してくれる