カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、逮捕された「オーナー」の男との関連を調べるため、愛知県警は埼玉県の暴力団事務所に家宅捜索に入りました。 【写真を見る】カンボジア特殊詐欺事件 拠点“オーナー”38歳男 暴力団と関係か 指定暴力団･住吉会系の組事務所を家宅捜索 愛知県警 （松田亘哲記者 午後1時ごろ 埼玉･川口市）「愛知県の捜査員が暴力団事務所へと入ります。これから家宅捜索が行われ