テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第142話「ミアレシティ！新たな出会い」のあらすじ＆先行場面カットが解禁された。【画像】めっちゃ大人気！マチエール＆新キャラのナヴィ公開された場面カット7月3日放送の第142話は、ミアレシティにやってきたリコたちはハンサムハウスを訪れる。待っていたのはマチエールと、彼女の助手・ナヴィ！ポケモンが大好きなナヴィ