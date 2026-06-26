三笘の1ミリで話題となったサッカー・三笘薫選手の兄で、俳優の結木滉星（31）がプライベート旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】三苫選手の兄・結木滉星のサッカー動画フジテレビ系ドラマ『風間公親−教場0−』や、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』など、数々の話題作に出演してきた結木。Instagramではプライベートについても投稿していて、子どもの時にサッカーをする姿や、リフティングからシュートを放つ動画