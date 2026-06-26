ロッテは26日、木村優人投手（21）が24日に佐賀県内の病院で右肘内側側副じん帯損傷に対するインターナルブレースを併用した整復術を受けたと発表した。3年目の木村は昨季22試合に登板して3勝2敗1セーブ、防御率3・31の数字を残し、今季は開幕ローテーション入り。3試合に登板したが、0勝1敗、防御率5・63と振るわず、4月17日に出場選手登録を抹消された。ファーム・リーグでは5月2日のオリックス戦に登板して3回を2安打無失点